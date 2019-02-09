Александр Головин попал в символическую сборную прошедшего тура Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.



В прошедшем туре Головин забил гол в ворота "Тулузы" и помог монегаскам победить — 2:1.Помимо Головина в символической сборную тура попали: Антони Лопеш ("Лион"), Софьян Алакуш ("Ним"), Томас Фоке ("Реймс"), Лоик Ландре ("Ним"), Юссуф Коне ("Лилль"), Матьё Кафаро ("Реймс"), Шейк Ндойе ("Анже"), Николя Пепе ("Лилль"), Мусса Дембеле ("Лион"), Желсон Мартинш ("Монако").