Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

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Александр Головин попал в символическую сборную прошедшего тура Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.

В прошедшем туре Головин забил гол в ворота "Тулузы" и помог монегаскам победить — 2:1.

Помимо Головина в символической сборную тура попали: Антони Лопеш ("Лион"), Софьян Алакуш ("Ним"), Томас Фоке ("Реймс"), Лоик Ландре ("Ним"), Юссуф Коне ("Лилль"), Матьё Кафаро ("Реймс"), Шейк Ндойе ("Анже"), Николя Пепе ("Лилль"), Мусса Дембеле ("Лион"), Желсон Мартинш ("Монако").
Теги: Монако Лига 1 Головин
Сегодня, 11:46
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#1  Lools  Лондон (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Вот что значит обновили команду на более сильных партнёров, Фабрегас, Желсон, Бало Туре, вернулись Субашич и Рони Лопеш, поубирали всякий шлак типа Тилеманса который за 2 года ниодной голевой передачи не сделал, бен асеров и прочее дерьмо. И сразу игра пошла, Сашка в последних двух играх лучший игрок в составе. Забавно было смотреть как свиные мр@зи все грехи Монако на Головина спихивали, конченные. Я конечно понимаю что у болельщиков говно клупа свербит что ЦСКА продал своего воспитанника за 30 лямов, и что их говно клубу такие расклады и деньги даже близко не снятся, но ведь нужно адекватно мыслить. Хоть Месси с Роналду запихни в эту помойку где игроки не играют, ничего не изменится. Вон говномес в играющей команде заиграть не может, первый удар в створ в 8-м матче своём нанёс. Топ нападающий пля. Сейчас хоть дела пойдут в гору у Монако с новым составом.
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
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