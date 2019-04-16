"Монако": все наши мысли связаны со священным историческим памятником Нотр-Дам де Пари

"Монако" на своей странице в твиттере отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери."Всеми мыслями "Монако" сегодня вечером со священным историческим памятником Нотр-Дам де Пари, а также с доблестными парижскими пожарными, которые мобилизованы в этот печальный момент", - говорится в сообщении.