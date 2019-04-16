Патрик Виейра летом может стать главным тренером "Лиона"

"Лион", который по окончании сезона покинет Брюно Женезьо, рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера,В список кандидатов французского клуба входят Патрик Виейра ("Ницца"), Кристоф Гальтье ("Лилль") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"). Фаворитом является Виейра.После 32 туров "Лион" занимает в лиге 1 третье место.