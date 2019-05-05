Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Сент-Этьен
|35
|62
|4
|Лион
|34
|62
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбург
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анже
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25
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"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Сент-Этьену" со счетом 2:3.
Чемпионат Франции
35-й тур
"Монако" – "Сент-Этьен" – 2:3
Голы: Мартинш, 18 (1:0). Балло-Туре, 59 – в свои ворота (1:1). Кабелла, 71 (1:2). Норден, 80 (1:3). Винисиус, 90+2 (2:3).
"Монако": Субашич (Си, 45+6), Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 73), Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Жемерсон, Головин, Рони Лопеш (Силла, 79), Фалькао.
"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Перрен, Дебюши, Вада (Аит Беннассер, 76), М`Вила, Кабелла, Полома, Хазри, Амума (Норден, 46).
Предупреждения: Балло-Туре, 31. Хазри, 35. Головин, 40. Дебюши, 41. Амума, 45. Вада, 51. Адриэн Силва, 82. Полома, 90+4.
Чемпионат Франции
35-й тур
"Монако" – "Сент-Этьен" – 2:3
Голы: Мартинш, 18 (1:0). Балло-Туре, 59 – в свои ворота (1:1). Кабелла, 71 (1:2). Норден, 80 (1:3). Винисиус, 90+2 (2:3).
"Монако": Субашич (Си, 45+6), Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 73), Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Жемерсон, Головин, Рони Лопеш (Силла, 79), Фалькао.
"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Перрен, Дебюши, Вада (Аит Беннассер, 76), М`Вила, Кабелла, Полома, Хазри, Амума (Норден, 46).
Предупреждения: Балло-Туре, 31. Хазри, 35. Головин, 40. Дебюши, 41. Амума, 45. Вада, 51. Адриэн Силва, 82. Полома, 90+4.
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