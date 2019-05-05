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Франция Лига 1 2018/19 
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# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 34 68
3 Сент-Этьен 35 62
4 Лион 34 62
5 Монпелье 35 55
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Сент-Этьену" со счетом 2:3.

Чемпионат Франции

35-й тур

"Монако" – "Сент-Этьен" – 2:3

Голы: Мартинш, 18 (1:0). Балло-Туре, 59 – в свои ворота (1:1). Кабелла, 71 (1:2). Норден, 80 (1:3). Винисиус, 90+2 (2:3).

"Монако": Субашич (Си, 45+6), Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 73), Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Жемерсон, Головин, Рони Лопеш (Силла, 79), Фалькао.

"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Перрен, Дебюши, Вада (Аит Беннассер, 76), М`Вила, Кабелла, Полома, Хазри, Амума (Норден, 46).

Предупреждения: Балло-Туре, 31. Хазри, 35. Головин, 40. Дебюши, 41. Амума, 45. Вада, 51. Адриэн Силва, 82. Полома, 90+4.
Теги: Монако Сент-Этьен
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