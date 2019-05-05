"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Сент-Этьену" со счетом 2:3.Чемпионат Франции35-й тур: Мартинш, 18 (1:0). Балло-Туре, 59 – в свои ворота (1:1). Кабелла, 71 (1:2). Норден, 80 (1:3). Винисиус, 90+2 (2:3)."Монако": Субашич (Си, 45+6), Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 73), Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Жемерсон, Головин, Рони Лопеш (Силла, 79), Фалькао."Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Перрен, Дебюши, Вада (Аит Беннассер, 76), М`Вила, Кабелла, Полома, Хазри, Амума (Норден, 46).Предупреждения: Балло-Туре, 31. Хазри, 35. Головин, 40. Дебюши, 41. Амума, 45. Вада, 51. Адриэн Силва, 82. Полома, 90+4.