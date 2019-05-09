Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 35 62
5 Монпелье 35 55
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификацию

Форвард "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на наказание дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации L'Еquipe, футболист получит возможность лично защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира организации. Дата слушания пока не назначена.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 17:38
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