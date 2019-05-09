Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификацию

Форвард "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на наказание дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).По информации L'Еquipe, футболист получит возможность лично защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира организации. Дата слушания пока не назначена.