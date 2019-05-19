Владелец "Монако" Рыболовлев поздравил игроков с победой над "Амьеном"

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0).Уже после встречи владелец "монегасков" Дмитрий Рыболовлев пришел в раздевалку и тепло поздравил команду с важнейшей для продолжения борьбы за прописку в высшем дивизионе победой."Монако" с 36 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского чемпионата и теперь в последнем туре первенства в гостях сыграет с "Ниццей".