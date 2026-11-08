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"Ужас. Это никогда не может быть красной карточкой". Кахигао - об удалении Максименко

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао не согласился с решением судьи удалить вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 14-го тура РПЛ с "Акроном" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Красная карточка — это ужас. Это никогда не может быть красной карточкой.

Почему? Потому что мяч шел в одну сторону, и там был Бабич. Это не красная карточка, - сказал Кахигао.

"Спартак" одержал минимальную победу над тольяттинским "Акроном" в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился со счетом 2:1.

Напомним, на 84-й минуте игры главный арбитр Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку вратарю красно-белых Александру Максименко.

Источник: "Матч ТВ"

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