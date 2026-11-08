"Ужас. Это никогда не может быть красной карточкой". Кахигао - об удалении Максименко

"Красная карточка — это ужас. Это никогда не может быть красной карточкой.
Почему? Потому что мяч шел в одну сторону, и там был Бабич. Это не красная карточка, - сказал Кахигао.
"Спартак" одержал минимальную победу над тольяттинским "Акроном" в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился со счетом 2:1.
Напомним, на 84-й минуте игры главный арбитр Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку вратарю красно-белых Александру Максименко.
Источник: "Матч ТВ"