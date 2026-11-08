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"Возомнил из себя великого тренера". Пономарёв высказался о наставнике ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче "Зенита" и "Ростова" (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА
- Здорово, "Ростов" немножко тормознул "Зенит". Очень приличную игру показывали ростовчане. Хотя и "Зенит" неплохо выглядел, хорошие проходы у них были. Мне игра с обеих сторон понравилась.

- "Ростов" так прибавил по причине того, что команду возглавил Кириченко?

- Да, наверное, он привнёс что-то серьезное в тренировочный процесс, а, может быть, как Бесков, с каждым игроком работает индивидуально. Может быть, поэтому все получилось. А вот у Игдисамова в ЦСКА пока не получается. Он, видимо, возомнил из себя великого тренера.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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