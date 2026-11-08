Опубликованы составы "Балтики" и "Динамо" Мх на заключительный матч 14 тура РПЛ
"Балтика" и махачкалинское "Динамо" объявили стартовые составы на очную встречу.
Матчем "Балтики" и "Динамо" Мх завершится программа 14-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня, 8 ноября, на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Калининградцы набрали 17 очков и находятся на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинская команда идет тремя ступенями ниже и имеет в своем активе на 4 балла меньше.