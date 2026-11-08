"Спартак" удержал в меньшинстве победу над "Акроном"

Фото: ФК "Спартак"

Нападающий гостей Слободан Тедич отправил мяч в свои ворота на 43-й минуте после сильного прострела хавбека Эсекьеля Барко. На 58-й минуте полузащитник гостей Стефан Лончар сравнял счет, однако всего через семь минут Барко ассистировал Данилу Пруцеву, который принес хозяевам поля победу.: Тедич, 43 (автогол), Пруцев, 65 - Лончар, 58: Максименко, Ву, Бабич, Парада, Барко (Помазун, 85), Солари (Маркиньос, 75), Умяров, Пруцев, Зобнин (Денисов, 85), Фернандес, Угальде (Даку, 83).: Гудиев, Бардыбахин (Роча, 69), Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков (Оганесян, 46), Бистрович (Хосонов, 78), Лончар, Марадишвили (Дуду, 46), Тедич (Болдырев, 78), Шуманский.: Тедич, 73: Максименко, 84