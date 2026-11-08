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"Спартак" удержал в меньшинстве победу над "Акроном"

"Спартак" переиграл у себя дома "Акрон" в 14-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий гостей Слободан Тедич отправил мяч в свои ворота на 43-й минуте после сильного прострела хавбека Эсекьеля Барко. На 58-й минуте полузащитник гостей Стефан Лончар сравнял счет, однако всего через семь минут Барко ассистировал Данилу Пруцеву, который принес хозяевам поля победу.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Тедич, 43 (автогол), Пруцев, 65 - Лончар, 58

"Спартак": Максименко, Ву, Бабич, Парада, Барко (Помазун, 85), Солари (Маркиньос, 75), Умяров, Пруцев, Зобнин (Денисов, 85), Фернандес, Угальде (Даку, 83).

"Акрон": Гудиев, Бардыбахин (Роча, 69), Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков (Оганесян, 46), Бистрович (Хосонов, 78), Лончар, Марадишвили (Дуду, 46), Тедич (Болдырев, 78), Шуманский.

Предупреждения: Тедич, 73

Удаления: Максименко, 84

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