Головин получил травму в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Ле Мана".

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Футболист начал встречу в стартовом составе монегасков, однако на 54-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.



Сам матч завершился вничью со счётом 1:1. "Монако" вышел вперёд после гола Мамаду Кулибали, но удержать преимущество не сумел. На 90-й минуте Эрван Колас восстановил равновесие и принёс хозяевам одно очко.



После десяти туров "Монако" набрал 16 очков и занимает шестую строчку в Лиге 1. "Ле Ман" располагается на 15-м месте, имея в активе восемь баллов.