Франк Рибери: возвращение в "Марсель"? Все возможно

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не исключает возвращения в "Марсель", за который он выступал с 2005 по 2007 год.Летом француз, напомним, станет свободным агентом."Марсель" - это нечто особенное. Годы в том клубе останутся в моем сердце на всю жизнь. Что касается возможного возвращения, то ничего не исключаю, все возможно", - цитирует Рибери RMC.