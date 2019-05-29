Франк Рибери: возвращение в "Марсель"? Все возможно

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не исключает возвращения в "Марсель", за который он выступал с 2005 по 2007 год.

Летом француз, напомним, станет свободным агентом.

"Марсель" - это нечто особенное. Годы в том клубе останутся в моем сердце на всю жизнь. Что касается возможного возвращения, то ничего не исключаю, все возможно", - цитирует Рибери RMC.
Теги: Рибери Марсель
Сегодня, 15:47
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