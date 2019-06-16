Президент "ПСЖ": я больше не хочу видеть "звезд"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предложил игрокам, которые недовольны своими делами в клубе, покинуть команду. Ранее французские СМИ сообщали о том, что лидеры парижан стали выдвигать руководству клуба свои требования под предлогом досрочного расторжения контракта.

"Я больше не хочу видеть "звезд". Я понял, что необходимы изменения, иначе мы зайдем в тупик. Игроки должны взять на себя больше ответственности, чем ранее. Все будет совершенно иначе. Им придется больше делать, больше работать. Они здесь не для получения удовольствия. Если кто-то не согласен, двери открыты. Чао!", — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1
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