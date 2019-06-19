"ПСЖ" готов продать Неймара за 300 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Le Parisien.Сообщается, что французский клуб готов продать бразильца за 300 миллионов евро. Ни один клуб пока не готов заплатить за него такие деньги.Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить за Неймара 100 миллионов евро.