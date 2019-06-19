"ПСЖ" готов продать Неймара за 300 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что французский клуб готов продать бразильца за 300 миллионов евро. Ни один клуб пока не готов заплатить за него такие деньги.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить за Неймара 100 миллионов евро.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 08:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама