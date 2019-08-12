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Марко Верратти хочет, чтобы Неймар остался в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти надеется, что бразильский форвард Неймар останется в команде. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал" или "Барселону".

"Реакция болельщиков? Я это не слушаю. Болельщики могут говорить все, что думаю. Я и Ней очень близки. Он многое дал "ПСЖ". В прошлом сезоне он забивал в важные моменты. Когда он играл, мы говорили только о нем, потому что он великолепный игрок, которым все восхищаются. Думаю, для него будет хорошо, если прояснится ситуация: остается он или уходит. Он решит это вместе с клубом, но я хочу, чтобы он остался". - цитирует Верратти L'?quipe.

"СЭ"

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Теги: Верратти Неймар ПСЖ Лига 1
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