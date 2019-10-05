Леонарду Жардим: два гола были пропущены из-за ошибок

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Монпелье" в рамках девятого тура чемпионата Франции.



"Мы плохо проявили себя в прессинге. Нам не удалось сыграть плотно как в двух предыдущих матчах. Мы много раз теряли мяч в центре поля и позволили сопернику доминировать. Два гола были пропущены из-за ошибок. В перерыве я сказал игрокам, что это не игра "Монако", что нужно действовать иначе. К сожалению, нам не удалось исправиться", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.