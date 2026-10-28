Гол Дмитриева принёс "Спартаку" победу над "Рубином"

Фото: ФК "Спартак"

Встреча на "Лукойл Арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит уже на седьмой минуте. Полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев отличился после передачи Наиля Умярова.Кубок РоссииПуть РПЛ. Группа А. 5 тур: Дмитриев, 7.: Помазун, Саусь (Денисов, 67), Джику, Ву, Парада, Умяров (Угальде, 67), Сорокин (Литвинов, 46), Пруцев, Маркиньос (Массалыга, 67), Дмитриев (Полех, 78), Даку.Нигматуллин, Урозов (Вуячич, 46), Тесленко, Лобов, Безруков (Кабутов, 62), Иву (Ходжа, 46), Сааведра (Грипши, 79), Самошников, Йочич, Бабаев, Сальседо (Моторин, 60).: Бабаев, 44, Джику, 84, Вуячич, 86, Кабутов, 90+3