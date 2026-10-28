Встреча на "Лукойл Арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит уже на седьмой минуте. Полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев отличился после передачи Наиля Умярова.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 5 тур
Гол: Дмитриев, 7.
"Спартак": Помазун, Саусь (Денисов, 67), Джику, Ву, Парада, Умяров (Угальде, 67), Сорокин (Литвинов, 46), Пруцев, Маркиньос (Массалыга, 67), Дмитриев (Полех, 78), Даку.
"Рубин": Нигматуллин, Урозов (Вуячич, 46), Тесленко, Лобов, Безруков (Кабутов, 62), Иву (Ходжа, 46), Сааведра (Грипши, 79), Самошников, Йочич, Бабаев, Сальседо (Моторин, 60).
Предупреждения: Бабаев, 44, Джику, 84, Вуячич, 86, Кабутов, 90+3
Гол Дмитриева принёс "Спартаку" победу над "Рубином"
Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"