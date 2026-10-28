Сметанин прокомментировал судейство в матче "Краснодара" с "Динамо"

- Классную игру "Динамо" с "Краснодаром" опять испортили судейские решения, которые ещё и с первой минуты начались.
Нельзя ставить такие пенальти, даже комментатор матча очень сильно удивился, когда судья указал на точку. При этом сразу то он не свистнул, а вот товарищи из ВАР-центра оказали ему медвежью услугу, - цитирует Сметанина "Советский спорт".
Напомним, победу "Краснодару" принёс дубль Дмитрия Воробьёва, который также не сумел реализовать пенальти. Единственный гол "Динамо" записал на свой счёт Константин Тюкавин.