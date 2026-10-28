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Сметанин прокомментировал судейство в матче "Краснодара" с "Динамо"

Экс-вратарь "Динамо" Андрей Сметанин выразил недовольство судейством в кубковом матче против "Краснодара", завершившемся поражением столичной команды со счётом 1:2.
Фото: ФК "Краснодар"
Особую критику со стороны экс-футболиста вызвал пенальти, назначенный в начале встречи после вмешательства VAR.

- Классную игру "Динамо" с "Краснодаром" опять испортили судейские решения, которые ещё и с первой минуты начались.

Нельзя ставить такие пенальти, даже комментатор матча очень сильно удивился, когда судья указал на точку. При этом сразу то он не свистнул, а вот товарищи из ВАР-центра оказали ему медвежью услугу, - цитирует Сметанина "Советский спорт".

Напомним, победу "Краснодару" принёс дубль Дмитрия Воробьёва, который также не сумел реализовать пенальти. Единственный гол "Динамо" записал на свой счёт Константин Тюкавин.

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