Массалыга рассказал, как оказался в основном составе "Спартака"

- Это было осенью 2024-го. Нас вызвали большой группой, человек 10, потому что была пауза на сборные. Не скажу, что это была эйфория, но было очень здорово. Провели там дня четыре и вернулись в молодёжку.
Спустя время, весной, история повторилась. Но теперь, когда сборники вернулись и молодых отправили обратно в дубль и "двойку", мне администратор написал: "Ты остаёшься с основой". На следующий день - то же самое. А потом Ребров подошёл и говорит: "Ты с нами летишь в Грозный, будешь в заявке", - передаёт слова Массалыги "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 19-летний Массалыга провёл за основной состав "Спартака" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.