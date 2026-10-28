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Массалыга рассказал, как оказался в основном составе "Спартака"

Нападающий "Спартака" Никита Массалыга вспомнил, как начал тренироваться с основным составом московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист рассказал, что первоначально его приглашали на занятия только во время международных пауз, однако позднее он получил возможность остаться в первой команде.

- Это было осенью 2024-го. Нас вызвали большой группой, человек 10, потому что была пауза на сборные. Не скажу, что это была эйфория, но было очень здорово. Провели там дня четыре и вернулись в молодёжку.

Спустя время, весной, история повторилась. Но теперь, когда сборники вернулись и молодых отправили обратно в дубль и "двойку", мне администратор написал: "Ты остаёшься с основой". На следующий день - то же самое. А потом Ребров подошёл и говорит: "Ты с нами летишь в Грозный, будешь в заявке", - передаёт слова Массалыги "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 19-летний Массалыга провёл за основной состав "Спартака" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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