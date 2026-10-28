Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял первое место в голосовании за лучшего обладателя "Золотого мяча" за всю историю награды.

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Как пишет испанское издание AS, победителем стал Роналду образца 2008 года, опередивший Лионеля Месси с его выступлениями в 2012 году. Победителя определяли болельщики посредством голосования на официальном сайте премии. Примечательно, что все пять первых мест достались только двум футболистам. Три позиции занял Роналду, ещё две - Месси. При этом участие в голосовании было платным: один голос стоил один евро, а ограничений на их количество не предусматривалось.



В 2008 году португалец забил 42 мяча в 49 встречах за "Манчестер Юнайтед". Вместе с английским клубом он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии. Кроме того, Роналду завоевал "Золотую бутсу" и получил индивидуальные награды ФИФА и УЕФА.