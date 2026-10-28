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ЦСКА требует более 30 миллионов евро за Кисляка - назван претендент на игрока

Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет телеграм-канал "Мяч RU", московский клуб готов рассматривать предложения о трансфере 21-летнего футболиста, однако рассчитывает получить за него не менее 30 миллионов евро. 31 октября советник президента "Бешикташа" планирует посетить Москву для обсуждения возможного перехода россиянина с представителями армейцев.

Ожидается, что более обстоятельные переговоры стороны проведут зимой. При этом столичный клуб не заинтересован в продаже Кисляка по ходу нынешнего сезона, учитывая турнирные задачи команды.

По информации источника, полузащитник также привлекает внимание клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов, однако потенциальные покупатели оценивают возможную сделку примерно в 10 миллионов евро. Дополнительным препятствием для перехода могут стать санкции в отношении ЦСКА.

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