Как пишет телеграм-канал "Мяч RU", московский клуб готов рассматривать предложения о трансфере 21-летнего футболиста, однако рассчитывает получить за него не менее 30 миллионов евро. 31 октября советник президента "Бешикташа" планирует посетить Москву для обсуждения возможного перехода россиянина с представителями армейцев.
Ожидается, что более обстоятельные переговоры стороны проведут зимой. При этом столичный клуб не заинтересован в продаже Кисляка по ходу нынешнего сезона, учитывая турнирные задачи команды.
По информации источника, полузащитник также привлекает внимание клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов, однако потенциальные покупатели оценивают возможную сделку примерно в 10 миллионов евро. Дополнительным препятствием для перехода могут стать санкции в отношении ЦСКА.
ЦСКА требует более 30 миллионов евро за Кисляка - назван претендент на игрока
Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА