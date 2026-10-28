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Лапочкин оценил спорный пенальти в матче "Краснодар" - "Динамо"

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота московского "Динамо" в кубковом матче против "Краснодара".
Фото: ФК "Динамо"
Спорный эпизод произошёл в начале встречи, когда защитник "бело-голубых" Давид Рикардо столкнулся с Кристианом в собственной штрафной площади. Первоначально арбитр Станислав Матвеев не зафиксировал нарушение, однако после вмешательства VAR изучил видеоповтор и указал на одиннадцатиметровую отметку.

- Нападающий прокидывает мяч и пытается сделать шаг правой ногой. Левая нога стоит на земле, а правая цепляется за ногу защитника, и сам обороняющийся игрок катится в Кристиана.

Мне кажется, VAR правильно вмешался и назначил пенальти, - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".

По итогам эпизода Рикардо получил жёлтую карточку. Исполнить пенальти взялся Дмитрий Воробьёв, но его удар отразил голкипер "Динамо" Курбан Расулов. Впоследствии Воробьёв оформил дубль, благодаря которому "Краснодар" победил со счётом 2:1.

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