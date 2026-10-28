Лапочкин оценил спорный пенальти в матче "Краснодар" - "Динамо"

- Нападающий прокидывает мяч и пытается сделать шаг правой ногой. Левая нога стоит на земле, а правая цепляется за ногу защитника, и сам обороняющийся игрок катится в Кристиана.
Мне кажется, VAR правильно вмешался и назначил пенальти, - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".
По итогам эпизода Рикардо получил жёлтую карточку. Исполнить пенальти взялся Дмитрий Воробьёв, но его удар отразил голкипер "Динамо" Курбан Расулов. Впоследствии Воробьёв оформил дубль, благодаря которому "Краснодар" победил со счётом 2:1.