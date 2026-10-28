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Все матчи 11-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Матчи ближайшего тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
Фото: Getty Images
Как сообщили Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), траурная церемония состоится перед всеми встречами 11-го тура Примеры. Аналогичное решение принято в отношении 12-го тура второго дивизиона Испании.

Кроме того, из-за трагедии были перенесены матчи Кубка Испании, запланированные на 28 октября.

В среду в провинции Толедо произошло столкновение двух скоростных пассажирских поездов. По последним опубликованным данным, число погибших превысило 60 человек. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

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