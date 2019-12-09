Тренер "Монпелье": cтоит Неймара зацепить, как он тут же начинает плакать

Главный тренер "Монпелье" Мишель Дер Закарян раскритиковал поведение нападающего "ПСЖ" Неймара. Во время матча чемпионата Франции между этими командами Неймар вступил в словесную перепалку с игроком "Монпелье" Энди Делором. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу "ПСЖ"."Неймар играет так, чтобы спровоцировать своих соперников. Он это делает своей игрой, своим дриблингом, своим поведением. Но если кто-то его цепляет, Неймар тут же начинает плакать", — цитирует RMC Дер Закаряна.