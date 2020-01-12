Нападающий "Монако" Генри Оньекуру, выступающий в "Галатасарае" на правах аренды, серьезно заболел.
Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, Оньекуру побывал в отпуске в Нигерии еще до перехода в "Галатасарай". На родине 22-летний вингер подхватил малярию. На обследовании настоял сам игрок, желающий выяснить причину высокой температуры, которая началась у него накануне.
"Галатасарай" приступил к лечению игрока и обещает информировать болельщиков о его здоровье.
Оньекуру перешел в турецкий клуб в начале января. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sport24.ru
Форвард "Монако" Оньекуру заболел малярией в Нигерии
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