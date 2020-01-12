Форвард "Монако" Оньекуру заболел малярией в Нигерии

Нападающий "Монако" Генри Оньекуру, выступающий в "Галатасарае" на правах аренды, серьезно заболел.Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, Оньекуру побывал в отпуске в Нигерии еще до перехода в "Галатасарай". На родине 22-летний вингер подхватил малярию. На обследовании настоял сам игрок, желающий выяснить причину высокой температуры, которая началась у него накануне."Галатасарай" приступил к лечению игрока и обещает информировать болельщиков о его здоровье.Оньекуру перешел в турецкий клуб в начале января. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.