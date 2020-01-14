Полузащитник "Монпелье" Амир Адуев может перейти в "Труа" на правах аренды, сообщает Allez Paillade.
20-летний российский футболист в текущем сезоне не провел ни одного официального матча за первую команду "Монпелье", но забил три гола в шести играх Юношеской лиги УЕФА.
Адуев с двух лет живет во Франции, но имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодежную сборную России.
"Труа" занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Франции.
Sport24
Полузащитник молодежной сборной России может продолжить карьеру в "Труа"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»