"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро

Французский "ПСЖ" намерен намерен требовать за Неймара порядка 150 миллионов евро с потенциальных покупателей, сообщает As со ссылкой на ESPN.

Фото: football.ua

По информации источника, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо видит желание бразильца покинуть команду. В клубе не хотят повторения ситуации прошлого года, когда постоянный интерес "Барселоны" отвлекал Неймара от тренировочного процесса.



Также источник утверждает, что в "ПСЖ" исключают вариант с продажей Килиана Мбаппе. В клубе в нём видят системообразующего футболиста, вокруг которого будет строиться игра в будущем.



Напомним, сейчас чемпионат Франции приостановлен из-за распространения коронавируса. На данный момент "ПСЖ" с 68-ю очками лидирует в турнирной таблице.