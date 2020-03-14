Контракт, подписанный на улучшенных условиях, действует до 2024 года.
"Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров "Монако". Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и продолжает расти.
Сложные ли переговоры по новому контракту? Не сказал бы, что были какие-то серьёзные проблемы. Наоборот, нам достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством "Монако". Нужно поблагодарить вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова за профессиональный подход к переговорному процессу.
Как отразится ситуация с коронавирусом? Это форс-мажор, тренировки в "Монако" отменены до 18 марта. Саша пока находится во Франции. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал Артёмов для «Чемпионата».
Александр Головин прешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 25 матчей, отличившись 3 голами и 4 результативными передачами. На данный момент "Монако" занимает 9 место в чемпионате Франции, отставая от "Ренна", идущего на 3-ем месте на 10 очков.
Агент Головина: Саша - ведущий игрок "Монако"
Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал новое соглашение между футболистом и клубом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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