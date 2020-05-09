Фабрегас: возможно, решение об остановке чемпионата Франции было принято слишком рано

Хавбек французского "Монако" Сеск Фабрегас выразил мнение о досрочном завершении Лиги 1.

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- Это было серьёзным решением, и я понимаю, почему руководство лиги приняло его. Но, может быть, оно было принято слишком рано, учитывая сколько лиг по-прежнему пытаются продолжить сезон.



Самое главное – это здоровье и безопасность. Я поддерживаю это на 100 процентов. Но возможно мы могли бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками. Во время них ты не рискуешь заразиться: никого не трогаешь, ни к кому не подходишь близко, - цитирует Фабрегаса beIN Sports.



Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1. "Монако", в котором также играет российский полузащитник Александр Головин расположился на 9-м месте.



Количество зараженных коронавирусом во Франции более 176 тысяч человек, более 26 тысяч жертв. Выздоровело чуть больше 56 тысяч человек.



Всего в мире число заразившихся COVID-19 перевалило за отметку в 4,1 миллиона, умерло более 280 тысяч человек.