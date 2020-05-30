"ПСЖ" сделал первое предложение "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает Le 10 Sport, в услугах 25-летнего сербского футболиста заинтересован "ПСЖ". Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Французский клуб уже сделал "Лацио" предложение по игроку.



Футболист в нынешнем сезоне провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.