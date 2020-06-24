Как сообщает СЭ, тест хавбека дал отрицательный результат. Все игроки команды из княжества перед началом подготовки к сезону прошли обязательное тестирование в одной из местных клиник.
Но без коронавируса в Лиге 1 не обошлось. Три игрока "ПСЖ" и один сотрудник клуба сдали положительные тесты. Более того, у четырех футболистов из "Тулузы" диагностирован COVID-19.
Прошлый сезон во Франции был завершен досрочно. По итогам чемпионата победителем стал "ПСЖ". "Монако" занял 9-е место. Новый розыгрыш Лиги 1 начнется в августе.
"Монако" вместе с Головиным сдали тесты на коронавирус
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин в составе клуба прошел тестирование на COVID-19.
Фото: Global Look Press
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