Мбаппе может пропустить две недели из-за травмы

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и может пропустить до 15-ти дней.

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Врачи диагностировали у форварда растяжение правого голеностопа. Травма оказалась не такой серьёзной, как ожидалось. По мнению специалистов, если кость не была повреждена, Мбаппе сможет сыграть с "Аталантой" в матче 1/4 Лиги чемпионов.



В середине первого тайма финального матча в Кубке страны защитник "Сент-Этьена" в подкате снес Килиана Мбаппе и получил прямую красную карточку.



В прошлом сезоне Лиги 1 французский игрок провел 20 матчей и забил 18 голов.



Источник: Le Parisien