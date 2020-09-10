"Ланс" минимально обыграл "ПСЖ"

В матче второго тура Лиги 1 "Ланс" на своем поле принимал "ПСЖ".

Фото: ФК "ПСЖ"

Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч после грубой ошибки голкипера "ПСЖ" Марцина Булки на 57-й минуте забил Ганаго. Для "ПСЖ" это был первый поединок в новом чемпионате. Матч первого тура с "Метцем" перенесли на 16 сентября.



Отметим, что в этом матче не смогли сыграть Неймар, Кильян Мбаппе, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, которые сдали положительный тест на коронавирус.



"Ланс" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка, "ПСЖ" - 17-й (0 баллов).



Чемпионат Франции



2 тур



"Ланс" - "ПСЖ" - 1:0

Гол: Ганаго, 57.