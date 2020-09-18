Об этом сообщил агент игрока Олег Артемов.
"Монако" 17 августа сообщил, что у одного футболиста обнаружен коронавирус. Имя игрока не называлось.
"Головин не болен. Сейчас он восстанавливается от травмы, лечение идет по плану", - цитирует Артемова ТАСС.
В прошлом сезоне Лиги 1 на счету Головина 25 матчей, 3 гола и 4 ассиста. В текущем сезоне 24-летний Головин получил травму в матче с "Метцом" и выбыл из строя на некоторое время.
Агент Головина сообщил, что футболист не болеет коронавирусом
Полузащитник "Монако" Александр Головин не болеет коронавирусом.
Gettyimages.ru
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