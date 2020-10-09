34-летний хорват может подписать контракт с "Марселем". Агенты предложили услуги своего клиента французскому клубу.
Напомним, что ранее московский "Локомотив" вел переговоры с Манджукичем о переходе, однако не смогли договориться по финансовым вопросам.
Источник: Foot Mercato
Манджукич может стать игроком "Марселя". Ранее игроком интересовался "Локомотив"
Нападающий Марио Манджукич находится в поимках клуба.
Фото: сборная Хорватии
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