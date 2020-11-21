"Интер" может обменять Эриксена в "ПСЖ" на Паредеса

"Интер" продолжает поиски нового клуба для полузащитника Кристиана Эриксена.
Фото: ФК "Интер"
Датчанин, присоединившийся к миланскому клубу в январе, не вписывается в тактику тренера Антонио Конте и регулярно остается на скамейке запасных.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом будет обмен бывшего футболиста "Тоттенхэма" во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что для обмена рассматриваются 3 варианта - в "ПСЖ" на экс-игрока "Зенита" Леандро Паредеса, в лондонский "Арсенал" на Гранита Джаку и в "Манчестер Юнайтед" на Фреда. Отмечается, что вариант с аргентинцем выглядит наиболее вероятным.

Источник: Corriere dello Sport

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Теги: Интер Эриксен Паредес ПСЖ Манчестер Юнайтед Фред Арсенал Джака
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