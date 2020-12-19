Однако французский клуб столкнулся с финансовыми трудностями в связи с пандемией коронавируса и ищет источники дополнительного заработка. По информации источника, парижане в данной ситуации намерены расстаться сразу с двумя игроками центра поля – с Леандро Паредесом, который ранее выступал за петербургский "Зенит", и с Юлианом Дракслером, интерес к которому сине-бело-голубые проявляли в минувшее трансферное окно.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провел 11 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
Источник: AS
"ПСЖ" готов расстаться с Паредесом и Дракслером ради улучшения контракта Мбаппе
"ПСЖ" планирует провести переговоры с нападающим команды Килианом Мбаппе касаемо продления действующего контракта.
Фото: ФК "ПСЖ"
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