Почеттино подписался на ПСЖ в инстаграме

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подписался на аккаунт "Пари Сен-Жермен" в социальной сети.
Фото: Getty Images
Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, выводивший "шпор" в финал Лиги чемпионов, подписался на инстаграм-аккаунт "Пари Сен-Жермен".

По информации СМИ, именно Почеттино является главным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ. Ранее появлялась информация, что нынешнему наставнику парижан Томасу Тухелю уже было объявлено об увольнении, а форвард Килиан Мбаппе опубликовал в социальных сетях прощальный пост, адресованный немецкому специалисту. Однако официального подтверждения клубом информации о его уходе на данный момент не было.

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Теги: Лига 1 Пари Сен-Жермен Почеттино
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