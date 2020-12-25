Почеттино подписался на ПСЖ в инстаграме

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подписался на аккаунт "Пари Сен-Жермен" в социальной сети.

Фото: Getty Images

Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, выводивший "шпор" в финал Лиги чемпионов, подписался на инстаграм-аккаунт "Пари Сен-Жермен".



По информации СМИ, именно Почеттино является главным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ. Ранее появлялась информация, что нынешнему наставнику парижан Томасу Тухелю уже было объявлено об увольнении, а форвард Килиан Мбаппе опубликовал в социальных сетях прощальный пост, адресованный немецкому специалисту. Однако официального подтверждения клубом информации о его уходе на данный момент не было.