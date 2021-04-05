Аргентинский футболист может покинуть ПСЖ из-за нехватки игрового времени, сообщает источник. В этом сезоне чемпионата Франции Леандро появился на поле в 18 матчах, проведя на поле суммарно 1115 минут. За это время хавбек отдал одну голевую передачу.
Паредес перешел в ПСЖ из петербургского "Зенита" за компенсацию в размере 40 млн евро. За российский клуб полузащитник выступал с 2017 по 2019 год и становился чемпионом России в сезоне-2018/19.
Портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро. Контракт Леандро с парижским клубом истекает летом 2023 года.
Источник: Calciomercato.
Паредес: руководство "ПСЖ" попросило меня не говорить о Месси
СМИ: Паредес может покинуть ПСЖ уже этим летом
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.
Фото: soccer.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!