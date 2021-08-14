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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Спартак
17:30
УралНе начат
П1 1.42X 4.8П2 8
Нижний Новгород
17:30
УфаНе начат
П1 3.35X 2.9П2 2.5
Ахмат
20:00
ДинамоНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.5
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.19

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 1
ТорпедоЗавершен
Енисей
1 - 0
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Оренбург
0 - 0
Велес1 тайм
П1 1.75X 3.35П2 4.7
КАМАЗ
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
Краснодар-2
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.15П2 2.85
Нефтехимик
18:00
ФакелНе начат
П1 2.75X 3П2 2.7
Кубань
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.71X 3.6П2 4.8
Ротор
19:00
БалтикаНе начат
П1 2.29X 3.05П2 3.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
5 - 1
ЛидсЗавершен
Лестер Сити
0 - 0
Вулверхэмптон1 тайм
Челси
0 - 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 0
Саутгемптон1 тайм
Уотфорд
0 - 0
Астон Вилла1 тайм
Бернли
1 - 0
Брайтон1 тайм
Норвич Сити
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.8X 5.2П2 1.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
20:30
ЛевантеНе начат
П1 3.3X 3.2П2 2.36
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.46
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат
П1 6.2X 4.4П2 1.54
Осасуна
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.47X 3.1П2 3.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 1
Байер1 тайм
П1 3.25X 2.5П2 2.75
Арминия
0 - 0
Фрайбург1 тайм
П1 3.5X 2.5П2 2.63
Штутгарт
1 - 0
Гройтер Фюрт1 тайм
П1 1.06X 15П2 51
Аугсбург
0 - 1
Хоффенхайм1 тайм
П1 8X 4.33П2 1.44
Вольфсбург
1 - 0
Бохум1 тайм
П1 1.04X 19П2 81
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.44X 5.4П2 6.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
18:00
НиццаНе начат
П1 1.92X 3.45П2 4.3
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат
П1 1.27X 6.4П2 11

СМИ: Головин получил повреждение и может пропустить матч Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин может пропустить следующую игру монегасков из-за сильного ушиба.
Фото: Getty Images
25-летний российский атакующий хавбек "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 2 тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (0:1), сообщают СМИ. По данным источника, у футболиста диагностирован сильный ушиб. В игре с "Лорьяном" Головин вышел на замену на 57 минуте и заканчивал матч, слегка прихрамывая.

Сообщается, что российский полузащитник может пропустить первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Монако" 17 августа встретится с донецким "Шахтером".

Источник: Sport24

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Теги: Лига 1 Монако Головин
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