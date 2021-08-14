25-летний российский атакующий хавбек "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 2 тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (0:1), сообщают СМИ. По данным источника, у футболиста диагностирован сильный ушиб. В игре с "Лорьяном" Головин вышел на замену на 57 минуте и заканчивал матч, слегка прихрамывая.
Сообщается, что российский полузащитник может пропустить первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Монако" 17 августа встретится с донецким "Шахтером".
Источник: Sport24
СМИ: Головин получил повреждение и может пропустить матч Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер"
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин может пропустить следующую игру монегасков из-за сильного ушиба.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!