"Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу. Что касается ближайшей игры "Монако", то давайте не будем спешить делать прогнозы - пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб", - сказал Клюев.
Напомним, Головин не попал в заявку "Монако" на игру против "Лиона" (0:2) в 10-м туре Лиги 1. Головин из-за травмы мышцы бедра не смог сыграть за сборную России в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Полузащитник получил повреждение в матче "монегасков" с "Бордо" (3:0).
В четверг, 21 октября, "Монако" в гостях сыграет против ПСВ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Источник: Sport24
СМИ: Головин вернется в общую группу "Монако" 19 октября
Агент Головина подтвердил информацию о возвращении игрока в общую группу
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о возвращении игрока в общую группу.
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