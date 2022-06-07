- Это точно не фейк. Переговоры между "Монако" и "Ньюкаслом" по Саше Головину были. Подробности, естественно, раскрыть не могу. Было ли бы самому Александру интересно поиграть в клубе АПЛ? Да, интересно. Сколько сейчас "Монако" хочет за Головина? Это я без понятия, - передает слова Клюева Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что зимой 2022 года английский "Ньюкасл" предложил "Монако" за трансфер 26-летнего российского хавбека Александра Головина 40 миллионов евро, но получил отказ. Полузащитник выступает за монегасков с июля 2018 года, трансферная компенсация за его переход из московского ЦСКА составила 30 миллионов евро. В текущем сезона на счету Головина 40 матчей за клуб во всех турнирах, 4 забитых мяча и 8 голевых передач.
СМИ: "Ньюкасл" предлагал "Монако" за Головина 40 миллионов евро
Агент Головина: это не фейк, переговоры между "Монако" и "Ньюкаслом" по Саше были
Агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев подтвердил информацию о трансферном интересе к футболисту со стороны английского "Ньюкасла" прошедшей зимой.
Фото: РИА Новости