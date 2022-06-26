Неймар разочарован высказываниями президента "ПСЖ". Он готов покинуть клуб

Форвард "ПСЖ" Неймар задумывается об уходе из клуба.

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Как сообщает источник, Неймара разочаровали слова президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хеллаифи, который ранее в ответ на вопрос о возможном уходе Неймара заявил, что ожидает от всех игроков парижан большей самоотдачи в будущем сезоне. В связи с этим бразилец готов рассмотреть уход из клуба.



В прошедшем сезоне Неймар провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью голами и шестью результативными передачами. Нападающий несколько раз выбывал из строя из-за повреждений. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 75 млн евро.



Источник: RMC Sport