Потенциальный тренер "ПСЖ" близок к согласованию контракта с новым клубом

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер в беседе с журналистом "L'Equipe" заявил, что тренер Кристоф Галтье почти согласовал контракт с новой командой.

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Сообщалось, что новым местом работы бывшего главного тренера "Ниццы" станет "ПСЖ". В ближайшее время он должен сменить Маурисио Почеттино.



Почеттино работал с парижанами с января 2021 года. За это время он выиграл вместе с "ПСЖ" Суперкубок Франции (2020), Кубок Франции (2020-2021) и Лигу 1 (сезон-2021/2022).



"Ницца" под руководством Гальтье в сезоне-2021/2022 заняла 5-е место и получила право выступить в следующем сезоне в Лиге конференций.



Источник: "Мы знаем следующее место работы Кристофа Галтье. Но им еще предстоит урегулировать несколько деталей. Я хочу, чтобы он провел лучший сезон, это фантастическая возможность", — сказал Ривьер.Сообщалось, что новым местом работы бывшего главного тренера "Ниццы" станет "ПСЖ". В ближайшее время он должен сменить Маурисио Почеттино.Почеттино работал с парижанами с января 2021 года. За это время он выиграл вместе с "ПСЖ" Суперкубок Франции (2020), Кубок Франции (2020-2021) и Лигу 1 (сезон-2021/2022)."Ницца" под руководством Гальтье в сезоне-2021/2022 заняла 5-е место и получила право выступить в следующем сезоне в Лиге конференций.Источник: L’Equipe