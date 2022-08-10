"Естественно, проигрывать, вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр планирует хорошо играть за "Монако", прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой. Есть ли сейчас предложения? Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все Сашины мысли сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, вчера "Монако" по итогам двух встреч уступило ПСВ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:1; 2:3). Теперь монегаски сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин во вчерашнем матче вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте встречи.
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В активе россиянина 133 матча за французскую команду, в которых он забил 17 мячей и отдал 25 результативных передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.
Агент Головина: естественно, проигрывать и вылетать из ЛЧ неприятно
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов.
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