- Хорошо, что Головин показывает себя в "Монако", но пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда. Тяжело сказать, выйдет ли Головин на более высокий уровень, потому что он уже давно играет за монегасков, за ним долго наблюдают, но предложений на повышение не было еще. Думаю, что Александр еще может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в "Монако" и больше забивать, - передает слова Радченко Metaratings.ru.
26-летний полузащитник сборной России Александр Головин выступает за "Монако" из французской Лиги 1 с июля 2018 года, когда он перешел к монегаскам из московского ЦСКА за трансферную компенсацию в размере 30 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Головина 13 матчей за свой клуб в различных турнирах, 1 забитый гол и 3 результативных передачи. Всего за годы в "Монако" футболист провел 144 матча, забил 18 голов и 28 раз ассистировал партнерам по команде. Текущая трансферная стоимость Головина по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Радченко: тяжело сказать, выйдет ли Головин на более высокий уровень
Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал перспективы российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: РИА Новости