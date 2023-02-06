Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 4 0 4
СпартакЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Пятый сезон в «Монако» для Александра Головина может стать лучшим: на фоне разговоров об интересе «Боруссии» россиянин набрал уже 10 очков по системе гол+пас в Лиге 1.
Зимнее трансферное окно в Европе закрылось, но одной из самых обсуждаемых тем в начале февраля стал интерес дортмундской «Боруссии» к Александру Головину. Об этом 4 февраля сайту Metaratings сообщил агент игрока Александр Клюев, а уже на следующий день полузащитник сделал голевую передачу в победном матче с «Клермоном» – уже шестую в чемпионате. Rusfootball.info анализирует прогресс Головина и сравнивает его возможный будущий клуб с нынешним.

Реакция игрока


Сам Головин прокомментировал интерес к его персоне со стороны немецкого клуба сдержанно и дипломатично, но и отвергать его не стал.
«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина «Чемпионат».

Ранее агент Александр Клюев заявлял, что игрок не против продолжить карьеру в Дортмунде. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 22 миллиона евро. Ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой 2022 года монегаски отклонили 40-миллионное предложение «Ньюкасла», но к летнему трансферному окну у Головина останется лишь год до конца контракта, если его не продлят.

Карьера Головина в «Монако»


Александр Головин перешёл в «Монако» ещё в 2018 году, после домашнего чемпионата мира и выход в четвертьфинал Лиги Европы с ЦСКА. Тогда монегаски заплатили ЦСКА 30 миллионов евро – этот переход сделал Головина самым дорогим российским футболистом в истории.

Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?

Хавбек на стабильном уровне проводит уже пятый сезон в чемпионате Франции. Первые два сезона у Головина получились не слишком выразительными из-за неудачных выступлений клуба. Тогда «Монако» чуть не вылетел во второй дивизион. Несмотря на это, Головин остался в команде и стал одним из её лидеров.

В своём дебютном сезоне за «Монако» Головин забил четыре гола в ворота соперников и еще столько же ассистировал своим партнёрам. В следующем сезоне выдал схожие 3+4, но провёл всего 30 встреч, поскольку сезон во Франции досрочно завершили из-за ковида.
В сезоне 2020/2021 Головин больше трёх месяцев не играл из-за травмы колена, но это не помешало ему выдать свой лучший сезон во французском клубе – 5 голов и 9 передач в 21 игре Лиги 1!

Но продолжить прорыв не получилось: в сезоне 2021/22 полузащитник вновь забил три мяча и отдал четыре передачи в Лиге 1, постоянно теряя игровой тонус из-за травм и болезней.

Сейчас Головин на пике своей формы. На его счету 4 забитых мяча и 6 результативных передач в 21 туре Лиги 1. Да, это не 5+9 из сезона 2020/21, но впереди ещё 16 туров. И очень важно, что пока в этом сезне Александра не мучили травмы. Он идёт шестым в рейтинге лучших ассистентов чемпионата Франции, а в последних 10 матчах Лиги 1 трижды забил и четыре раза помог отличиться партнёрам.


Стоит ли переходить в «Боруссию»?


Когда 22-летний Головин переходил в «Монако», в России многие надеялись, что это будет промежуточный этап перед настоящим топ-клубом. Можно ли таким называть «Боруссию»? Например, бывший руководитель селекционного отдела «Монако» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что такой переход будет шагом назад.

Да, «Боруссия», как и «Монако», давно не борется за чемпионство. Но Бундеслига в таблице коэффициентов УЕФА третья в Европе, а Лига 1 – пятая. Поэтому, четыре сезона подряд выигрывая медали, «Боруссия» сразу оказывается в групповом этапе Лиги чемпионов, в то время как «Монако» только мечтает туда попасть.

«Монако» за последние пять лет только однажды выходил в плей-офф еврокубков – в сезоне 2021/22, где вылетел на стадии 1/8 финала от «Браги».

«Боруссия» только в 2022 году не попала в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сезоне 2020/21 дошла до 1/4 финала. «Шмели» в сезоне 2022/23 вновь имеют неплохие шансы отобраться в Лигу Чемпионов напрямую, они идут третьими, а «Монако» в своём чемпионате четвёртый.

Конечно, «Боруссия» – это не топ-клуб первой величины, а Бундеслига – не АПЛ, но шагом назад переезд в Дортмунд для Головина не станет. По крайней мере, в футбольном плане – в жизненном шахтёрский городок, конечно, не может тягаться с роскошным Монте-Карло.

Автор: Павел Кадошников

Фото: AS Monaco


Головин Монако Боруссия Д Трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
06 февраля
Джикия: Дуарте начал учить русский язык - он огромный молодец! 1
Соболев: эксперименты с позицией закончились? Посмотрим, на воротах еще неплохо стою
Тихонов: Зиньковский играет как Месси 1
Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?
COSPanama: ЦСКА сделал предложение по полузащитнику сборной Панамы Диасу 1
A Bola: экс-игрока "Челси" Атсу нашли живым под обломками здания в Турции. У него травма ноги и затрудненное дыхание
Зиньковский: "Спартаку" тяжело будет выйти на первое место в РПЛ 1
"Лацио" сыграл вничью с "Вероной" и упустил шанс выйти на третье место в Серии А
Бензема и Куртуа не полетели с "Реалом" на полуфинал клубного чемпионата мира
Зиньковский - о голе "Краснодару": это вообще чума. Редко такое случается 1
Кордоба - о поражении "Краснодара": 4 пропущенных мяча это слишком много 1
Орлов: Слуцкому повезло, что он работал в ЦСКА 4
Гайч, который арендован из ЦСКА, дебютировал за "Верону"
Гол Кокорина помог "Арису" обыграть "Доксу"
Холанд, Мбаппе, Бензема и Модрич попали в сборную Европы 2022 года по версии IFFHS