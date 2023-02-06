Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?

Пятый сезон в «Монако» для Александра Головина может стать лучшим: на фоне разговоров об интересе «Боруссии» россиянин набрал уже 10 очков по системе гол+пас в Лиге 1.



Реакция игрока

Сам Головин прокомментировал интерес к его персоне со стороны немецкого клуба сдержанно и дипломатично, но и отвергать его не стал.

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина «Чемпионат».



Ранее агент Александр Клюев заявлял, что игрок не против продолжить карьеру в Дортмунде. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 22 миллиона евро. Ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой 2022 года монегаски отклонили 40-миллионное предложение «Ньюкасла», но к летнему трансферному окну у Головина останется лишь год до конца контракта, если его не продлят.

Карьера Головина в «Монако»

Александр Головин перешёл в «Монако» ещё в 2018 году, после домашнего чемпионата мира и выход в четвертьфинал Лиги Европы с





Хавбек на стабильном уровне проводит уже пятый сезон в чемпионате Франции. Первые два сезона у Головина получились не слишком выразительными из-за неудачных выступлений клуба. Тогда «Монако» чуть не вылетел во второй дивизион. Несмотря на это, Головин остался в команде и стал одним из её лидеров.



В своём дебютном сезоне за «Монако» Головин забил четыре гола в ворота соперников и еще столько же ассистировал своим партнёрам. В следующем сезоне выдал схожие 3+4, но провёл всего 30 встреч, поскольку сезон во Франции досрочно завершили из-за ковида.

В сезоне 2020/2021 Головин больше трёх месяцев не играл из-за травмы колена, но это не помешало ему выдать свой лучший сезон во французском клубе – 5 голов и 9 передач в 21 игре Лиги 1!



Но продолжить прорыв не получилось: в сезоне 2021/22 полузащитник вновь забил три мяча и отдал четыре передачи в Лиге 1, постоянно теряя игровой тонус из-за травм и болезней.



Сейчас Головин на пике своей формы. На его счету 4 забитых мяча и 6 результативных передач в 21 туре Лиги 1. Да, это не 5+9 из сезона 2020/21, но впереди ещё 16 туров. И очень важно, что пока в этом сезне Александра не мучили травмы. Он идёт шестым в рейтинге лучших ассистентов чемпионата Франции, а в последних 10 матчах Лиги 1 трижды забил и четыре раза помог отличиться партнёрам.





Стоит ли переходить в «Боруссию»?

Когда 22-летний Головин переходил в «Монако», в России многие надеялись, что это будет промежуточный этап перед настоящим топ-клубом. Можно ли таким называть «Боруссию»? Например, бывший руководитель селекционного отдела «Монако» и экс-тренер



Да, «Боруссия», как и «Монако», давно не борется за чемпионство. Но Бундеслига в таблице коэффициентов УЕФА третья в Европе, а Лига 1 – пятая. Поэтому, четыре сезона подряд выигрывая медали, «Боруссия» сразу оказывается в групповом этапе Лиги чемпионов, в то время как «Монако» только мечтает туда попасть.



«Монако» за последние пять лет только однажды выходил в плей-офф еврокубков – в сезоне 2021/22, где вылетел на стадии 1/8 финала от «Браги».



«Боруссия» только в 2022 году не попала в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сезоне 2020/21 дошла до 1/4 финала. «Шмели» в сезоне 2022/23 вновь имеют неплохие шансы отобраться в Лигу Чемпионов напрямую, они идут третьими, а «Монако» в своём чемпионате четвёртый.



Конечно, «Боруссия» – это не топ-клуб первой величины, а Бундеслига – не АПЛ, но шагом назад переезд в Дортмунд для Головина не станет. По крайней мере, в футбольном плане – в жизненном шахтёрский городок, конечно, не может тягаться с роскошным Монте-Карло.



Автор: Павел Кадошников



Фото: AS Monaco Зимнее трансферное окно в Европе закрылось, но одной из самых обсуждаемых тем в начале февраля стал интерес дортмундской «Боруссии» к Александру Головину. Об этом 4 февраля сайту Metaratings сообщил агент игрока Александр Клюев, а уже на следующий день полузащитник сделал голевую передачу в победном матче с «Клермоном» – уже шестую в чемпионате. Rusfootball.info анализирует прогресс Головина и сравнивает его возможный будущий клуб с нынешним.Сам Головин прокомментировал интерес к его персоне со стороны немецкого клуба сдержанно и дипломатично, но и отвергать его не стал.«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина «Чемпионат».Ранее агент Александр Клюев заявлял, что игрок не против продолжить карьеру в Дортмунде. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 22 миллиона евро. Ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой 2022 года монегаски отклонили 40-миллионное предложение «Ньюкасла», но к летнему трансферному окну у Головина останется лишь год до конца контракта, если его не продлят.Александр Головин перешёл в «Монако» ещё в 2018 году, после домашнего чемпионата мира и выход в четвертьфинал Лиги Европы с ЦСКА . Тогда монегаски заплатили ЦСКА 30 миллионов евро – этот переход сделал Головина самым дорогим российским футболистом в истории.Хавбек на стабильном уровне проводит уже пятый сезон в чемпионате Франции. Первые два сезона у Головина получились не слишком выразительными из-за неудачных выступлений клуба. Тогда «Монако» чуть не вылетел во второй дивизион. Несмотря на это, Головин остался в команде и стал одним из её лидеров.В своём дебютном сезоне за «Монако» Головин забил четыре гола в ворота соперников и еще столько же ассистировал своим партнёрам. В следующем сезоне выдал схожие 3+4, но провёл всего 30 встреч, поскольку сезон во Франции досрочно завершили из-за ковида.В сезоне 2020/2021 Головин больше трёх месяцев не играл из-за травмы колена, но это не помешало ему выдать свой лучший сезон во французском клубе – 5 голов и 9 передач в 21 игре Лиги 1!Но продолжить прорыв не получилось: в сезоне 2021/22 полузащитник вновь забил три мяча и отдал четыре передачи в Лиге 1, постоянно теряя игровой тонус из-за травм и болезней.Сейчас Головин на пике своей формы. На его счету 4 забитых мяча и 6 результативных передач в 21 туре Лиги 1. Да, это не 5+9 из сезона 2020/21, но впереди ещё 16 туров. И очень важно, что пока в этом сезне Александра не мучили травмы. Он идёт шестым в рейтинге лучших ассистентов чемпионата Франции, а в последних 10 матчах Лиги 1 трижды забил и четыре раза помог отличиться партнёрам.Когда 22-летний Головин переходил в «Монако», в России многие надеялись, что это будет промежуточный этап перед настоящим топ-клубом. Можно ли таким называть «Боруссию»? Например, бывший руководитель селекционного отдела «Монако» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что такой переход будет шагом назад.Да, «Боруссия», как и «Монако», давно не борется за чемпионство. Но Бундеслига в таблице коэффициентов УЕФА третья в Европе, а Лига 1 – пятая. Поэтому, четыре сезона подряд выигрывая медали, «Боруссия» сразу оказывается в групповом этапе Лиги чемпионов, в то время как «Монако» только мечтает туда попасть.«Монако» за последние пять лет только однажды выходил в плей-офф еврокубков – в сезоне 2021/22, где вылетел на стадии 1/8 финала от «Браги».«Боруссия» только в 2022 году не попала в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сезоне 2020/21 дошла до 1/4 финала. «Шмели» в сезоне 2022/23 вновь имеют неплохие шансы отобраться в Лигу Чемпионов напрямую, они идут третьими, а «Монако» в своём чемпионате четвёртый.Конечно, «Боруссия» – это не топ-клуб первой величины, а Бундеслига – не АПЛ, но шагом назад переезд в Дортмунд для Головина не станет. По крайней мере, в футбольном плане – в жизненном шахтёрский городок, конечно, не может тягаться с роскошным Монте-Карло.Фото: AS Monaco