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"Чемпионат": Головин продлил контракт с "Монако"

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По информации источника, 26-летний полузащитник сборной России Александр Головин продлил на три года соглашение с выступающим во французской Лиге 1 "Монако".
Фото: МатчТВ
26-летний российский атакующий хавбек Александр Головин продлил контракт с выступающим в чемпионате Франции "Монако" до июня 2026 года, сообщают СМИ.

По данным источника, в новом соглашении футболиста с монегасками не прописана фиксированная сумма отступных. Прежний контракт Головина истекал в июне 2024 года.

Полузащитник сборной России Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года, когда он перешел к монегаскам из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 6 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"


Лига 1 Монако Головин
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