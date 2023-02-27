26-летний российский атакующий хавбек Александр Головин продлил контракт с выступающим в чемпионате Франции "Монако" до июня 2026 года, сообщают СМИ.
По данным источника, в новом соглашении футболиста с монегасками не прописана фиксированная сумма отступных. Прежний контракт Головина истекал в июне 2024 года.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года, когда он перешел к монегаскам из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 6 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за клуб во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Головин продлил контракт с "Монако"
По информации источника, 26-летний полузащитник сборной России Александр Головин продлил на три года соглашение с выступающим во французской Лиге 1 "Монако".
Фото: МатчТВ