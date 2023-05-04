- Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним, - приводит мнение Капелло "РБ Спорт".
Атакующий хавбек Александр Головин играет на французских полях, защищая цвета "Монако", с 2018 года. В футболке монегасков россиянин сыграл 172 поединка. В них уроженец Калтана сумел забить 24 гола. К своим забитым мячам футболист приплюсовал еще 33 результативных паса. В этом сезоне Головин поучаствовал в 41 встрече за дружину Филиппа Клемана, в которых сумел забить 7 голов и отдать 8 ассистов. Этой зимой агент Александра заявлял, что возможность трансфера Головина в свою команду рассматривает "Боруссия" из Дортмунда. Игрок дебютировал в сборной России именно при Капелло. Всего в активе Головина 5 голов в 45 играх за национальную команду.
Капелло: Головин вполне готов к переходу в топ-клуб
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался по поводу российского хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images