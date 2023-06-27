Transfermarkt: полузащитник "Монако" Головин подорожал на 3 млн евро, хавбек "Марселя" Малиновский подешевел на 15 млн

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов чемпионата Франции по итогам сезона-2022/23.

Фото: ФК "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из немногих игроков своей команды, которые прибавили в цене. 27-летний россиянин стал дороже на 3 млн евро. Его текущая стоимость оценивается в 28 млн евро.



Заметно подешевел полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский. Его рыночная стоимость упала вдвое по сравнению с пиковым значением и теперь составляет 30 млн евро.



Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе по-прежнему оценивается в 180 млн евро и является вместе с звездным форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом самым дорогим футболистом планеты.



Неймар потерял в цене 10 млн евро и выпал из топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Франции. Новая рыночная стоимость 31-летнего вингера "ПСЖ" - 60 млн евро. Цена на трансферном рынке его бывшего одноклубника Лионеля Месси снизилась до 35 млн евро.